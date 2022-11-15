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44 минуты назад

Ле Пен оценила роль продвижения Украины на фронте в достижении мира

Lenta.ru

Продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте не приблизят окончание текущего конфликта. Так оценила роль украинских военных в достижении мира глава правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, пишет France Inter.

Ле Пен оценила роль продвижения Украины на фронте в достижении мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне», — высказалась политик.

Комментируя ситуацию вокруг Херсона Ле Пен подчеркнула, что единственный путь прекращения украинского конфликта — это дипломатические переговоры, а не военные столкновения.

«Поставка все более тяжелого оружия помогает поддерживать этот конфликт, в результате которого погибают люди», — добавила она.

В мире,Марин Ле Пен,
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