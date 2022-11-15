Ле Пен оценила роль продвижения Украины на фронте в достижении мира

Продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте не приблизят окончание текущего конфликта. Так оценила роль украинских военных в достижении мира глава правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, пишет France Inter.