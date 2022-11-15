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1 час назад

Шольц отказался прекращать диалог с Путиным

Никита Бородкин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита G20 на Бали заявил, что не собирается прекращать диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, он планирует и дальше созваниваться с российским лидером.

Шольц отказался прекращать диалог с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам политика, до начала спецоперации на Украине главы двух стран провели долгую беседу в Москве.

«И с тех пор с определенной периодичностью созванивался. И буду это делать и далее. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров. Я считаю их важными», — подчеркнул канцлер.

Отвечая на вопрос журналистов об изоляции России на G20 Шольц отметил, что дискуссии и споры необходимы для дальнейшего развития ситуации в лучшую сторону.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров, который представлял Москву на саммите «Большой двадцатки», в ходе брифинга рассказал, что провел короткие беседы с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний также подтвердил свое намерение продолжать контакты с Путиным.

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