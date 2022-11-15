Шольц отказался прекращать диалог с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита G20 на Бали заявил, что не собирается прекращать диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, он планирует и дальше созваниваться с российским лидером.

По словам политика, до начала спецоперации на Украине главы двух стран провели долгую беседу в Москве.

«И с тех пор с определенной периодичностью созванивался. И буду это делать и далее. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров. Я считаю их важными», — подчеркнул канцлер.

Отвечая на вопрос журналистов об изоляции России на G20 Шольц отметил, что дискуссии и споры необходимы для дальнейшего развития ситуации в лучшую сторону.