На Украине появится реестр убытков, причиненных Россией

Как пишет украинское информационное агентство УНИАН, в 2023 году Министерство юстиции Украины должно финализировать международный договор о репарациях и создать реестр убытков, причиненных Россией .

В интервью Forbes замминистра юстиции Ирина Мудрая сообщает, что международный договор является ключевым документом, который стандартизирует процесс выплат репараций. В документе должны быть прописаны критерии заявителей на компенсацию и определен механизм выплат. Ожидается, что к этому договору присоединятся страны - участницы G7. В этих государствах заморожено большинство российских активов.