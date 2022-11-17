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1 час назад

На Украине появится реестр убытков, причиненных Россией

Газета.Ruиещё 6

Как пишет украинское информационное агентство УНИАН, в 2023 году Министерство юстиции Украины должно финализировать международный договор о репарациях и создать реестр убытков, причиненных Россией.

На Украине появится реестр убытков, причиненных Россией
Фото: TelegramTelegram

В интервью Forbes замминистра юстиции Ирина Мудрая сообщает, что международный договор является ключевым документом, который стандартизирует процесс выплат репараций. В документе должны быть прописаны критерии заявителей на компенсацию и определен механизм выплат. Ожидается, что к этому договору присоединятся страны - участницы G7. В этих государствах заморожено большинство российских активов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия считает попыткой формализации грабежа через ООН резолюцию о выплате репараций Украине.

В мире,Дмитрий Песков,ООН,
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