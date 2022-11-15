Эрдоган и Байден встретились на полях G20

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден проводят встречу на полях саммита G20 на Бали. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Эрдоган начал переговоры с президентом США Байденом на полях саммита лидеров G20 на Бали», - сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Эксперты оценивают встречу как «критическую». Напомним, ранее Турция публично отвергла соболезнования США по теракту в Стамбуле. В свою очередь, сам Эрдоган обвинил Байдена в скрытии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Турция связывает попытку госпереворота в стране в 2016 году.