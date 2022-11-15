Обзор иноСМИ: Истощение США силами Украины и ссора Польши с Германией

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Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Макрон попросил Си призвать Путина к переговорам

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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу Китая Си Цзиньпина призвать президента РФ Владимира Путина к деэскалации по Украине. Как сообщает Bloomberg, с такой просьбой Макрон обратился к Си во время встречи в рамках саммита G20.

Макрон попросил главу Китая убедить Россию вернуться за стол переговоров. Также французский лидер сообщил, что планирует посетить Китай, когда позволят антикоронавирусные ограничения. Позиция Китая в отношении украинского кризиса становится «более сбалансированной и конструктивной», заявил Bloomberg французский чиновник после встречи Макрона и Си. Китай «очень четко выразил свое мнение по поводу применения ядерного оружия и посылает сообщения русским».

Польша и Германия ссорятся из-за помощи Украине

Поставки западных танков на Украину остаются предметом разногласий между Германией и Польшей, пишет Tagesspiegel. Польша предоставила Украине советские танки и бронетранспортеры и рассчитывала получить замену из Германии. Однако совсем недавно польский премьер Матеуш Моравецкий пожаловался на «бездействие» Берлина в отношении обмена.

Еще одна проблема связана с решением Евросоюза организовать совместную учебную миссию на территории ЕС для 15 тысяч украинских солдат. Сначала речь шла о том, что штаб-квартира миссии будет находиться в Польше. Однако Берлин долго критиковал эту идею, ссылаясь на географическое положение Польши - общую границу с Калининградской областью. Берлин опасается, что учебная миссия может разозлить Россию. Компромисс, о котором в итоге договорились главы МИД ЕС, предусматривает две штаб-квартиры - одну в Германии и одну в Польше. Бундесвер возьмет на себя многонациональное командование по специализированной подготовке - обучению работе с системами вооружений.

"Украина истощает США"

Журналист Калеб Ларсон заявил в своей статье для Newsweek, что США столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за активных поставок оружия Украине. По его словам, если в ближайшее время случится конфликт в другой точке планеты, у США не хватит на него арсенала.

Ларсон считает, что США нужны срочные инвестиции в военно-промышленную базу. Он призвал Пентагон стимулировать частную промышленность к расширению производственных мощностей, предоставив финансовые стимулы - к примеру, многолетние контракты с властями.

Немецким военным выдали форму с аббревиатурой SS

Бундесвер выдал немецким военным новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыках - двумя буквами, ставшими символом нацистского режима и ужасающих преступлений, пишет Bild. Как объяснили в немецком министерстве обороны, буквы SS использовали на форме для обозначения размера «S-Short», однако в комитете Бундестага по обороне заявили, что «такие совпадения случаются только в Бундесвере».

Министр обороны Кристин Ламбрехт уже дала официальное распоряжение - солдаты должны самостоятельно срезать ярлыки с формы. Bild отмечает, что министр распорядилась закупить эти куртки и брюки летом, для армии заказали 313 тысяч комплектов одежды, плюс сотни тысяч касок и спальных мешков общей стоимостью 2,3 миллиарда евро.

«Решение Зеленского может подорвать боевой дух украинцев»

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и уведомил ООН, что страна должна отступить от своих обязательств по правам человека в целях национальной безопасности. Среди этих отступлений оказалось и право на свободу передвижения: большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. В статье Foreign Policy отмечается, что это может подорвать боевой дух украинцев.