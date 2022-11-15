СБУ обвинила Киево-Печерскую лавру в «прославлении России»

Служба безопасности Украины заявила о возбуждении уголовного дела после якобы исполнения на богослужении в Киево-Печерской лавре песнопения, «прославляющего Россию». Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, инцидент произошел 12 ноября в одном из храмов национального заповедника «Киево-Печерская лавра».
«Следствие осуществляется по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины — "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины"», - говорится в заявлении СБУ.
Ранее наместник Киево-Печерской Лавры Павел сообщал, что священник Захарий был отстранен от богослужений после того, как на службе прозвучало песнопение со словами «Звон плывет, плывет над Россией».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В свою очередь СБУ объявила в розыск ряд российских официальных лиц. В список попали министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, официальный представитель МИД Мария Захарова, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и другие.