СБУ обвинила Киево-Печерскую лавру в «прославлении России»

Служба безопасности Украины заявила о возбуждении уголовного дела после якобы исполнения на богослужении в Киево-Печерской лавре песнопения, «прославляющего Россию». Об этом пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, инцидент произошел 12 ноября в одном из храмов национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

«Следствие осуществляется по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины — "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины"», - говорится в заявлении СБУ.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры Павел сообщал, что священник Захарий был отстранен от богослужений после того, как на службе прозвучало песнопение со словами «Звон плывет, плывет над Россией».