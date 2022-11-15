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15 ноября

Белорусские предприятия расширят работу на российском рынке

Национальная Служба Новостейиещё 7

Белорусские предприятия будут расширять свою деятельность на российском рынке. Об заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером, передает БЕЛТА. Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка «Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, - от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования», - сказал белорусский лидер. Промышленные белорусские бренды хорошо известны в Челябинской области. «Мы свою деятельность на российском рынке будем расширять», - подчеркнул глава государства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Белорусские предприятия расширят работу на российском рынке
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
В мире,Алексей Текслер,Александр Лукашенко,
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