В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
13 минут назад

Эрдоган и Байден встретились на полях G20

Lenta.ru

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Кадры с места событий публикует TRT Haber.

Эрдоган и Байден встретились на полях G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После этого Эрдоган также встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Агентство Bloomberg считает, что Эрдоган стал одной из самых влиятельных фигур и посредников на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. На предыдущих встречах турецкого президента критиковали за внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые члены «двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной». Однако представление о нем изменилось после начала боевых действий на Украине и постоянных связей политика с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению источников издания, в Индонезии Эрдоган «будет стремиться к большему признанию в качестве президента державы, роль которой возрастает от Украины до Сирии и Ливии».

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители