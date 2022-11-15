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18 минут назад

Боррель заявил, что силы реагирования Евросоюза должны быть созданы и готовы в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Силы быстрого реагирования Евросоюза численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию уже в новом году, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель обозначил сроки реагирования Евросоюза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Борреля, министры обороны планируют рассмотреть и изучить два сценария с силами реагирования.

«Сегодня [15 ноября] мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования», — подчеркнул Боррель.

Как добавил глава внешнеполитической службы организации, оперативные силы должны быть подготовлены уже в 2023 году.

Другие подробности вокруг развертывания сил реагирования ЕС пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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