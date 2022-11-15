Боррель обозначил сроки реагирования Евросоюза

Силы быстрого реагирования Евросоюза численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию уже в новом году, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, министры обороны планируют рассмотреть и изучить два сценария с силами реагирования.

«Сегодня [15 ноября] мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования», — подчеркнул Боррель.

Как добавил глава внешнеполитической службы организации, оперативные силы должны быть подготовлены уже в 2023 году.

Другие подробности вокруг развертывания сил реагирования ЕС пока не приводятся.