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20 минут назад

Талибы решили вернуть забивание камнями, порку и ампутацию конечностей

Lenta.ru

Верховный лидер Афганистана, представитель «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Забхиулла Муджахид приказал судьям соблюдать все аспекты исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей ворам. Об этом сообщает Al Arabiya.

Талибы решили вернуть забивание камнями, порку и ампутацию конечностей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это постановление шариата и моя обязательная заповедь», — предложил Муджахид.

Фактически талибы решили вернуть систему жестких наказаний, и так действовавшую в начале их правления до введения войск США в 2001 году.

Захватив власть в стране в августе 2021 года, талибы пообещали придерживаться более мягкой версии правления, характерного для талибов в 1990-х. При этом правозащитники отмечают, что группировка постоянно нарушает свободы граждан, в особенности — женщин. Женщинам, в частности, запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника. Им также нельзя занимать некоторые должности.

В мире,Талибан,
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