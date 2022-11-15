Талибы решили вернуть забивание камнями, порку и ампутацию конечностей

Верховный лидер Афганистана , представитель «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ ) Забхиулла Муджахид приказал судьям соблюдать все аспекты исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей ворам. Об этом сообщает Al Arabiya .

Фактически талибы решили вернуть систему жестких наказаний, и так действовавшую в начале их правления до введения войск США в 2001 году.

Захватив власть в стране в августе 2021 года, талибы пообещали придерживаться более мягкой версии правления, характерного для талибов в 1990-х. При этом правозащитники отмечают, что группировка постоянно нарушает свободы граждан, в особенности — женщин. Женщинам, в частности, запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника. Им также нельзя занимать некоторые должности.