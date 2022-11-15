В Индонезии женщина устроила одиночный пикет, обратившись к Байдену

В Индонезии арестовали женщину из провинции Западная Ява за то, что она планировала провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена. Об этом сообщает портал Kompas.com.

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Сообщается, что информацию подтвердил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто. По его словам, женщина начинала одиночный пикет — она разворачивала плакат с надписью «Остановите войну. Права человека. Мир», когда по улице проехал кортеж американского лидера.

Сетианто сообщил, что «опрометчивые действия женщины не увенчались успехом», так как ее деятельность немедленно была пресечена сотрудниками полиции, которые дежурили на месте происшествия.

«Она ничего не успела сделать. У нее даже плакаты развернуть не было времени», — сообщил представитель полиции.