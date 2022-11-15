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31 минуту назад

Kompas: на Бали арестовали женщину, которая хотела помешать кортежу Байдена

Газета.Ru

В Индонезии арестовали женщину из провинции Западная Ява за то, что она планировала провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена. Об этом сообщает портал Kompas.com.

В Индонезии женщина устроила одиночный пикет, обратившись к Байдену
Фото: СоцсетиСоцсети

Сообщается, что информацию подтвердил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто. По его словам, женщина начинала одиночный пикет — она разворачивала плакат с надписью «Остановите войну. Права человека. Мир», когда по улице проехал кортеж американского лидера.

Сетианто сообщил, что «опрометчивые действия женщины не увенчались успехом», так как ее деятельность немедленно была пресечена сотрудниками полиции, которые дежурили на месте происшествия.

«Она ничего не успела сделать. У нее даже плакаты развернуть не было времени», — сообщил представитель полиции.

Согласно результатам предварительного расследования, женщина приехала на Бали на отдых со своими друзьями 11 ноября. Затем, по словам Сетианто, она смогла проникнуть в строго охраняемую зону. В полиции полагают, что задержанная могла узнать график Джо Байдена через прямую трансляцию саммита G20 на YouTube.

В мире,Джозеф Байден,
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