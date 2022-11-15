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38 минут назад

Зеленский выступил с новым предложением по зерновой сделке

Елена Прошина

В рамках своего видеовыступления на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие «зерновой сделки» на порты Николаевской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области», - сказал Зеленский.

Глава МИД Конго указал на лицемерие «зерновой сделки»

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что выступает за бессрочное продление «зерновой сделки». Он уточнил, что с июля Украина в рамках договора вывезла более 10 млн тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.

В настоящее время украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.

Напомним, подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна состоялось 22 июля в Стамбуле. Соглашения были подписаны представителями России, Турции, Украины и ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинское зерно вывозится в основном, в западные государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

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