«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента Российской Федерации Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — сообщил собеседник агентства.

По информации чиновника, после встречи двух лидеров, позиция КНР в отношении РФ по конфликту на Украине выглядит более сбалансированной и конструктивной.