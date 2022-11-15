Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к деэскалации на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимного французского чиновника.
«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента Российской Федерации Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — сообщил собеседник агентства.
По информации чиновника, после встречи двух лидеров, позиция КНР в отношении РФ по конфликту на Украине выглядит более сбалансированной и конструктивной.
Кроме того утверждается, что глава Франции намеревается приехать Китай, когда это позволят ограничения по коронавирусу.