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1 час назад

Bloomberg: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться за стол переговоров

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к деэскалации на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимного французского чиновника.

«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента Российской Федерации Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — сообщил собеседник агентства.

По информации чиновника, после встречи двух лидеров, позиция КНР в отношении РФ по конфликту на Украине выглядит более сбалансированной и конструктивной.

Кроме того утверждается, что глава Франции намеревается приехать Китай, когда это позволят ограничения по коронавирусу.

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