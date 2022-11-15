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31 минуту назад

На G20 отложили церемонию с групповым фото

Мария Иванова

Власти Индонезии отложили церемонию фотографирования, которая должна была состояться на открытии саммита G20. Об этом сообщает Kyodo.

На G20 отложили церемонию с групповым фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не приехал на саммит, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия президента в России.

Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По данным Kyodo, некоторые лидеры отказались делать традиционное групповое фото вместе с Лавровым.

По словам дипломатических источников агентства, из-за эскалации напряженности между западными демократиями и другими членами G20 организация вряд ли сможет составить совместное коммюнике к завершению саммита.

Ожидается, что США, Япония и европейские страны потребуют упоминания украинского кризиса в коммюнике, но Россия будет против этого. Это затруднит работу над совместным заявлением.

Собеседники Kyodo рассказали, что некоторые страны согласились раскритиковать Россию в коммюнике, но другие заявили, что не поддерживают санкции против РФ.

G20 удавалось принимать совместные заявления с тех пор, как группа начала проводить ежегодные саммиты в 2008 году. По мнению политологов, неспособность группы продемонстрировать единство вызовет еще больший скептицизм в отношении G20, отмечает Kyodo.

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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