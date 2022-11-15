На G20 отложили церемонию с групповым фото

Власти Индонезии отложили церемонию фотографирования, которая должна была состояться на открытии саммита G20. Об этом сообщает Kyodo.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не приехал на саммит, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия президента в России.

Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По данным Kyodo, некоторые лидеры отказались делать традиционное групповое фото вместе с Лавровым.

По словам дипломатических источников агентства, из-за эскалации напряженности между западными демократиями и другими членами G20 организация вряд ли сможет составить совместное коммюнике к завершению саммита.

Ожидается, что США, Япония и европейские страны потребуют упоминания украинского кризиса в коммюнике, но Россия будет против этого. Это затруднит работу над совместным заявлением.

Собеседники Kyodo рассказали, что некоторые страны согласились раскритиковать Россию в коммюнике, но другие заявили, что не поддерживают санкции против РФ.