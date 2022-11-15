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15 минут назад

Politico: США начали готовить базу для переговоров Москвы и Киева

Мария Иванова

Госдепартамент США начал закладывать основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Politico: США начали готовить базу для переговоров Москвы и Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что американцы «в полном объеме консультируются со своими партнерами в Киеве» по этому вопросу. Другие деталей собеседник не привел

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Еще один источник в американской администрации заявил, что конкретного «дипломатического толчка» для организации переговоров сейчас нет.

«Нет никаких площадок для планирования, документов, стратегий ведения переговоров», - подчеркнул он.

Politico отмечает, что смешанные сообщения о переговорах из Вашингтона приходят в неподходящее для Украины время - когда приближается суровая зима.

Восемь источников издания заявили, что расходящиеся заявления официальных лиц США обостряют отношения между Вашингтоном и Киевом. Некоторые сотрудники американской нацбезопасности «непреклонны» и говорят, что сейчас не время для переговоров, другие с ними не согласны.

Так, глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли ранее допустил, что Россия и Украина могут начать переговоры зимой. По его мнению, «окно возможностей» для переговоров появится, если линия фронта стабилизируется в холодное время. Милли посоветовал «ловить момент» и воспользоваться возможностью.

Он отметил, что военная поддержка Киева продолжится, хотя «полная победа любой из сторон выглядит все более маловероятной». По данным Politico, слова Милли вызвали недовольство Киева и спровоцировали шквал звонков украинских чиновников американским.

Позже появились сообщения о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. В администрации США поспешили заверить, что мирные переговоры там не обсуждались и встреча проводилась в «недипломатических целях». В Белом доме заявили, что Бернс передал сообщение о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности».

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