Китай выступил против исключения России из "Группы двадцати"

"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван И.