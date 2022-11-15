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45 минут назад

Китай выступил против исключения России из "Группы двадцати"

Lenta.ruиещё 5

Китай выступает против исключения России из "Группы двадцати" и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И, открывая двустороннюю встречу с главой МИД Сергеем Лавровым на полях саммита "Группы двадцати" на острове Бали.

Китай выступил против исключения России из «Группы двадцати»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван И.

Он отметил, что намерен обсудить с российским коллегой "вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".

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