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45 минут назад

В Турции назвали Зеленского надоевшим Западу

Lenta.ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский надоел лидерам странам Запада. С таким мнением выступило издание dikGAZETE из Турции, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита Большой двадцатки (G20).

В Турции назвали Зеленского надоевшим Западу
Фото: ТАССТАСС

явно надоел лидерам западных стран, пишет турецкое издание dikGAZETE, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита G20.

«Из его речи мир ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам», — подчеркнуло издание.

В мире,Саммит,Владимир Зеленский,
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