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57 минут назад

Зеленский поставил условие России по обмену пленными

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам стартовавшего на Бали саммита G20 предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом пишет ТАСС.

По словам украинского лидера, формат такого обмена является единственно реальной моделью освобождения пленников, ради которой нужно объединиться.

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех, включая жителей, вывезенных на российскую территорию», — сказал он.

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Кроме того, в своей речи Зеленский отказался от новых минских договоренностей с Россией. Он также предложил G20 принять формулу мира из десяти пунктов, чтобы завершить военный конфликт на Украине. По его словам, это будет «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Зеленский также добавил, что для заключения мира российские войска должны быть выведены с территории Украины. При этом он подчеркнул, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».

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