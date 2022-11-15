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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине

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Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию «международного реестра, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании» по поводу нанесенного Россией Украине ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 выступили против, 73 воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что резолюция нужна, чтобы легализовать отъем российских активов, замороженных ранее Западом.

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной

Власти Белоруссии для защиты граждан усилили меры безопасности в 14 граничащих с Украиной районах Брестской и Гомельской областей, туда направлены дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения. Об этом заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, пишет РИА Новости.

По его словам, в белорусских внутренних войсках также будут созданы несколько новых подразделений, в частности, мобильные отряды по противодействию беспилотникам.

«Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему», - заметил он.

Саммит G20 открылся на индонезийском острове Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо, открывая сегодня саммит «Большой двадцатки» на Бали, заявил о том, что перед собравшимися «стоит ответственность не только перед своими народами, но и перед людьми всего мира». Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

При этом открытие мероприятия было задержано на полчаса, предположительно, из-за опоздания президента США Джо Байдена.

Дания разрешила Nord Stream AG обследовать «Северные потоки»

Дания дала разрешение оператору «Северного потока» Nord Stream AG начать обследование поврежденных линий газопроводов в исключительной экономической зоне страны. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В пресс-службе Nord Stream AG пояснили, что радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен до 500 м вокруг зоны повреждений газопроводов только 11 ноября, и таким образом появилась возможность провести часть работ по обследованию труб.

«Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — говорится в заявлении.

ВСУ отвергли любые договоренности с Россией

Украинские военные отказываются от любых переговоров, если Россия не оставит «все захваченные территории». Об этом заявил в соцсетях украинский главком Валерий Залужный, его слова приводит РИА Новости.

Залужный отметил, что позицию ВСУ он озвучил в ходе телефонных переговоров с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.