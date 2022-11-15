Премьер Камбоджи отказался от участия в саммите G20

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил о положительном тесте на COVID-19. Как сообщает РИА Новости, политик отказался от дальнейшего участия в саммите G20 на Бали.
Как рассказали в министерстве иностранных дел Индонезии Хун Сен и сопровождающие его лица должны вернуться в Камбоджу сегодня, 15 ноября. В соцсетях премьер заявил, что незадолго до посадки на самолет в Индонезию сдал анализ на антитела, однако узнал о результате лишь сейчас. Положительный результата теста на COVID-19 также подтвердился после осмотра в больнице на Бали.
«Я планирую вернуться в Камбоджу сегодня вечером обычным рейсом и продолжить свою работу, не принимая гостей», — добавил он.
Напомним, что саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».