Премьер Камбоджи отказался от участия в саммите G20

Как рассказали в министерстве иностранных дел Индонезии Хун Сен и сопровождающие его лица должны вернуться в Камбоджу сегодня, 15 ноября. В соцсетях премьер заявил, что незадолго до посадки на самолет в Индонезию сдал анализ на антитела, однако узнал о результате лишь сейчас. Положительный результата теста на COVID-19 также подтвердился после осмотра в больнице на Бали.