В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
51 минуту назад

Премьер Камбоджи отказался от участия в саммите G20

Никита Бородкин

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил о положительном тесте на COVID-19. Как сообщает РИА Новости, политик отказался от дальнейшего участия в саммите G20 на Бали.

Премьер Камбоджи отказался от участия в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в министерстве иностранных дел Индонезии Хун Сен и сопровождающие его лица должны вернуться в Камбоджу сегодня, 15 ноября. В соцсетях премьер заявил, что незадолго до посадки на самолет в Индонезию сдал анализ на антитела, однако узнал о результате лишь сейчас. Положительный результата теста на COVID-19 также подтвердился после осмотра в больнице на Бали.

«Я планирую вернуться в Камбоджу сегодня вечером обычным рейсом и продолжить свою работу, не принимая гостей», — добавил он.

Напомним, что саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители