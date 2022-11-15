Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам G20 реализовать его мирный план и заявил, что Киев не вернется к минским соглашениям с Россией. Об этом рассказало Reuters.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. 15 ноября Зеленский выступил перед лидерами G20 по видеосвязи.

Он демонстративно адресовал свои слова «дорогой G19», исключив Россию.

Зеленский предложил G20 принять формулу мира из десяти пунктов, чтобы завершить украинский кризис «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

«Украине нельзя предлагать идти на компромиссы со своей совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и являемся людьми слова. <…> Очевидно, словам России верить нельзя, и никакого Минска-3, который Россия нарушила бы сразу после подписания, не будет», - сказал Зеленский.

Он заявил, что для заключения мира российские войска должны быть выведены, и подчеркнул, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».

Зеленский также призвал освободить всех украинских пленных, восстановить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

«Мы не позволим России ждать и наращивать свои силы. <…> Пожалуйста, выберите свой путь лидерства - и вместе мы обязательно реализуем формулу мира», - обратился он к лидерам G20.

В начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Позже Washington Post рассказала, что администрация президента США Джо Байдена «в частном порядке» призвала Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.