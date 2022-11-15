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21 минуту назад

МАГАТЭ проверит Чернобыльскую АЭС

Елена Прошина

МАГАТЭ направит миссии по ядерной безопасности на Чернобыльскую АЭС и еще на три действующие атомные станции Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет РБК.

МАГАТЭ проверит Чернобыльскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В то время как мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, находящейся в состоянии войны», — сказал Гросси.

Он уточнил, что речь идет о станциях Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. Это будет уже третий визит миссии МАГАТЭ в Чернобыль с конца февраля. В настоящее время на Запорожской АЭС сотрудники организации находятся постоянно.

Гросси: «Обеспокоенность за безопасность на ЗАЭС растет с каждым днем»

Гросси также уточнил, что каждая миссия продлится в течение недели.

Ранее Гросси заявил о растущей обеспокоенности из-за отключений на ЗАЭС. По его словам, шесть реакторов станции продолжают получать энергию от единственной оставшейся действующей внешней линии электропередачи. Также в последнее время близ станции было относительно спокойно. Однако, он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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