МАГАТЭ проверит Чернобыльскую АЭС

МАГАТЭ направит миссии по ядерной безопасности на Чернобыльскую АЭС и еще на три действующие атомные станции Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет РБК.
«В то время как мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, находящейся в состоянии войны», — сказал Гросси.
Он уточнил, что речь идет о станциях Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. Это будет уже третий визит миссии МАГАТЭ в Чернобыль с конца февраля. В настоящее время на Запорожской АЭС сотрудники организации находятся постоянно.
Гросси также уточнил, что каждая миссия продлится в течение недели.
Ранее Гросси заявил о растущей обеспокоенности из-за отключений на ЗАЭС. По его словам, шесть реакторов станции продолжают получать энергию от единственной оставшейся действующей внешней линии электропередачи. Также в последнее время близ станции было относительно спокойно. Однако, он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.