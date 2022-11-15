МАГАТЭ проверит Чернобыльскую АЭС

МАГАТЭ направит миссии по ядерной безопасности на Чернобыльскую АЭС и еще на три действующие атомные станции Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет РБК.

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«В то время как мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, находящейся в состоянии войны», — сказал Гросси.

Он уточнил, что речь идет о станциях Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. Это будет уже третий визит миссии МАГАТЭ в Чернобыль с конца февраля. В настоящее время на Запорожской АЭС сотрудники организации находятся постоянно.

Гросси также уточнил, что каждая миссия продлится в течение недели.