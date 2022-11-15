В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
44 минуты назад

Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции

Lenta.ru

Участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) нужно устранить вызовы в продовольственной и энергетической сферах. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил актуальные меры для решение этих вопросов, его слова приводит Reuters.

Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — призвал он.

По его словам, для выхода из нынешнего кризиса нужно восстановить цепочки поставок, а также начать работу в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, политик объяснил механизмы сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии. По его мнению, в ходе этих процессов следует ставить в приоритет экономику и материальные условия жизни населения.

Ранее на саммитеG20 в Индонезии китайский лидер выступил за прекращение огня на Украине. Он также добавил, что Пекин готов оказать помощь в переговорах Москвы и Киева.

В мире,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители