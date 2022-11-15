Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции

Участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) нужно устранить вызовы в продовольственной и энергетической сферах. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил актуальные меры для решение этих вопросов, его слова приводит Reuters.

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — призвал он.

По его словам, для выхода из нынешнего кризиса нужно восстановить цепочки поставок, а также начать работу в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, политик объяснил механизмы сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии. По его мнению, в ходе этих процессов следует ставить в приоритет экономику и материальные условия жизни населения.