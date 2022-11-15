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47 минут назад

Раскрыта тема выступления Зеленского на G20

Lenta.ru

Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. Об этом в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters, получивший копию речи украинского лидера.

Раскрыта тема выступления Зеленского на G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Он призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна. Он также потребовал освободить всех украинских заключенных.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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