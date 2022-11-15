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42 минуты назад

«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, частично питающего две области

Газета.Ru

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий сообщил об уничтожении энергетического объекта, который обеспечивал электроснабжением правобережье Херсонской области и часть Николаевской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

«Укрэнерго» сообщило об уничтожении питающего две области энергообъекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует», — заявил Кудрицкий.

По его словам, два автотрансформатора, весом в 250 тонн каждый, были взорваны. Кроме того, на объекте были разрушены зал релейной защиты, компрессорная и аккумуляторная.

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Как уточнил глава правления «Укрэнего», сейчас прорабатываются схемы запитки подконтрольной украинским войскам части Херсонской области из соседних областей.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании сообщало, что страна направит £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине для восстановления объектов энергетической инфраструктуры необходимо не менее $203 млн.

В мире,Денис Шмыгаль,
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