Словакия считает Россию дружественной страной, ее жители поддерживают действия Москвы на Украине. Такое заявление сделал бывший премьер Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости.
Он рассказал, что результаты опросов общественного мнения за последние три года, проведенные США в 15 странах Европейского союза, доказывают: люди помнят о помощи Москвы во времена международного кризиса. Российская Федерация в то время больше всех остальных стран оказывала поддержку Словакии. При этом среди вариантов ответа также числились Китай, США и Германия.
Чарногурский отметил еще один факт — в сентябре 2022 года в Словакии прошел очередной опрос общественного мнения. Согласно результатам, 52% граждан поддерживают действия Москвы и желают ей победы над Киевом.
«Это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала», — отметил экс-премьер Словакии.
Он добавил, что США и некоторые европейские страны стали осознавать серьезность происходящего на Украине. Республиканцы в Соединенных Штатах уже высказываются о сокращении или полном прекращении поставок военной помощи Киеву.
Ранее словацкое издание Dennik N сообщало, что более половины граждан Словакии поддерживает Россию в конфликте на Украине.