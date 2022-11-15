Словакия считает Россию дружественной страной, ее жители поддерживают действия Москвы на Украине. Такое заявление сделал бывший премьер Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что результаты опросов общественного мнения за последние три года, проведенные США в 15 странах Европейского союза, доказывают: люди помнят о помощи Москвы во времена международного кризиса. Российская Федерация в то время больше всех остальных стран оказывала поддержку Словакии. При этом среди вариантов ответа также числились Китай, США и Германия.

Чарногурский отметил еще один факт — в сентябре 2022 года в Словакии прошел очередной опрос общественного мнения. Согласно результатам, 52% граждан поддерживают действия Москвы и желают ей победы над Киевом.

«Это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала», — отметил экс-премьер Словакии.

Он добавил, что США и некоторые европейские страны стали осознавать серьезность происходящего на Украине. Республиканцы в Соединенных Штатах уже высказываются о сокращении или полном прекращении поставок военной помощи Киеву.