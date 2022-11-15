G20 приняла совместное заявление по спецоперации на Украине

Большинство членов G20 осудили действия России на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике, передает РИА Новости.

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Как говорится в документе, лидеры G20 планируют заявить, что в современном мире не должно быть войны.

В проекте коммюнике сказано, что большинство государств G20 решительно осуждают действия России на Украине и желают скорейшего урегулирования конфликта. Отмечается, что боевые действия усугубляют и так крайне плачевное состояние экономик многих государств, создают дополнительные факторы нестабильности на рынке и приносят огромные человеческие страдания.

Агентство напоминает, что Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Со стороны России присутствует глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российская делегация намерена изложить на саммите ряд инициатив, касающихся поставок энергетических ресурсов и продовольствия.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась выполнять предварительные условия для начала переговоров по Украине, то есть выводить свои войска с занятых территорий. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.