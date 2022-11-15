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7 минут назад

G20 приняла совместное заявление по спецоперации на Украине

Елена Прошина

Большинство членов G20 осудили действия России на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике, передает РИА Новости.

G20 приняла совместное заявление по спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, лидеры G20 планируют заявить, что в современном мире не должно быть войны.

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В проекте коммюнике сказано, что большинство государств G20 решительно осуждают действия России на Украине и желают скорейшего урегулирования конфликта. Отмечается, что боевые действия усугубляют и так крайне плачевное состояние экономик многих государств, создают дополнительные факторы нестабильности на рынке и приносят огромные человеческие страдания.

Агентство напоминает, что Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Со стороны России присутствует глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российская делегация намерена изложить на саммите ряд инициатив, касающихся поставок энергетических ресурсов и продовольствия.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась выполнять предварительные условия для начала переговоров по Украине, то есть выводить свои войска с занятых территорий. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет», — сказал Грушко, отвечая на вопрос о том, сочтет ли российская сторона приемлемым условие западных стран о выводе российских войск из зоны боевых действия для начала переговоров.

В мире,Александр Грушко,Сергей Лавров,МИД России,
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