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15 минут назад

Индия предупредила о мировом хаосе

Lenta.ruиещё 3

Организация объединенных наций (ООН) и другие международные институты не смогли справиться с хаосом на планете. Об этом в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова приводит The Indian Express.

Индия предупредила о мировом хаосе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Премьер заявил, что мир погрузился в хаос из-за изменения климата, пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Все это привело к разрушению глобальных цепочек поставок, которые, по его словам, «находятся в руинах». Помимо этого, он предупредил о дефиците удобрений, который может развиться в полноценный продовольственный кризис, а для него «у мира не будет решения».

«Мы все не смогли провести подходящие реформы. Поэтому сегодня мир возлагает большие надежды на G20. Актуальность нашей группы стала более значимой», — заключил глава кабинета министров Индии.

Также в ходе саммита G20 Моди выступил против каких-либо ограничений на поставки энергетических ресурсов, дестабилизирующих рынок. Он пояснил, что энергетическая безопасность его страны особенно важна для глобального роста, поскольку Индия является самой быстрорастущей экономикой в мире.

В мире,Нарендра Моди,ООН,
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