Оценена вероятность исключения России из G20

Россия не будет исключена из «Большой двадцатки» (G20), несмотря на призывы к такому шагу. Такое мнение выразил аналитик Александр Асафов, передает Lenta.ru.

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Он напомнил, что разговоры об исключении России из G20 ведутся уже не первый год. В пользу этой меры высказывались и страны Балтии, и США, и теперь Украина. Асафов отметил, что при необходимости они найдут какой-нибудь механизм для исключения России, так как сегодня страны могут позволить себе нарушать законодательные нормы и договоренности без серьезных последствий.

При этом аналитик считает, что исключение России из G20 будет странным шагом, так как группа формируется прежде всего по экономическому принципу — в состав входят 20 крупнейших экономик мира. Исключение России попросту противоречит логике. В случае, если эта идея все же будет реализована, придется пересмотреть членство и других государств в G20, ведь и они могут в чем-то не соответствовать общей политической линии.

«Исключить Россию можно, такую вероятность я бы оценивал как среднюю. Случится ли это в ближайшее время — нет, не случится», — подчеркнул Асафов.