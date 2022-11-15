Польша назвала неочевидное последствие военной помощи Украине

Миссия Евросоюза (ЕС) по по подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявила разногласия между Польшей и Германией. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.
По информации издания, подготовка к миссии показала, насколько напряженными являются отношения между Берлином и Варшавой.
В частности, немецкие власти остались недовольны тем, что фактическая штаб-квартира миссии будет расположена в Польше.
Там высказали опасения, что это может спровоцировать «российские маневры» в Калининградской области.