Польша назвала неочевидное последствие военной помощи Украине

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1 час назад

В Германии рассказали о разногласиях с Польшей из-за помощи Украине

Lenta.ru

Миссия Евросоюза (ЕС) по по подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявила разногласия между Польшей и Германией. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

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Фото: ТАССТАСС

По информации издания, подготовка к миссии показала, насколько напряженными являются отношения между Берлином и Варшавой.

В частности, немецкие власти остались недовольны тем, что фактическая штаб-квартира миссии будет расположена в Польше.

Там высказали опасения, что это может спровоцировать «российские маневры» в Калининградской области.

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