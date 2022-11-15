Си Цзиньпин и Макрон выступили за прекращение огня на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в ходе встречи на индонезийском острове Бали выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.