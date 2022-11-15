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52 минуты назад

Си Цзиньпин и Макрон в ходе встречи на Бали выступили за прекращение огня на Украине

ТАССиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в ходе встречи на индонезийском острове Бали выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин и Макрон выступили за прекращение огня на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нужно прекратить огонь, остановить войну и приступить к проведению мирных переговоров", - приводит оно слова Си Цзиньпина.

По сведениям телевидения, Макрон в свою очередь заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию".

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