Си Цзиньпин и Макрон выступили за прекращение огня на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в ходе встречи на индонезийском острове Бали выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Нужно прекратить огонь, остановить войну и приступить к проведению мирных переговоров", - приводит оно слова Си Цзиньпина.
По сведениям телевидения, Макрон в свою очередь заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию".