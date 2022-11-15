В Евросовете нашли решение продовольственного кризиса

Лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса будет прекращение украинского конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов – вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН», - отметил Мишель в ходе выступления на саммите G20.

Кроме того, он считает, что саммит «должен быть использован для оказания большего давления на Россию».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия использует свое продовольствие как оружие.