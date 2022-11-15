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18 минут назад

Глава Евросовета заявил, что саммит G20 нужно использовать для усиления давления на РФ

Газета.Ru

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит "Большой двадцатки" (G20) нужно использовать для усиления давления на Россию. Его слова передает ТАСС.

В Евросовете нашли новую точку давления на Россию
Фото: ТАССТАСС

"Мы считаем, что саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию", — заявил Мишель.

Глава Евросовета также подчеркнул, что Устав ООН должны уважать все участники объединения. В ходе пресс-конференции на полях G20 Мишель также назвал остановку конфликта на Украине лучшим способом справиться продовольственным кризисом.

Шольц ответил на вопрос об «изоляции» РФ на саммите G20

Ранее Шарль Мишель заявлял, что страна Евросоюза необходимо как можно быстрее начать совместные закупки природного газа для смягчения биржевых цен на топливо в регионе. До этого Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот оказал "давление на Россию" по украинскому вопросу.

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