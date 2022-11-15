В Евросовете нашли новую точку давления на Россию

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит "Большой двадцатки" (G20) нужно использовать для усиления давления на Россию . Его слова передает ТАСС.

Глава Евросовета также подчеркнул, что Устав ООН должны уважать все участники объединения. В ходе пресс-конференции на полях G20 Мишель также назвал остановку конфликта на Украине лучшим способом справиться продовольственным кризисом.

Ранее Шарль Мишель заявлял, что страна Евросоюза необходимо как можно быстрее начать совместные закупки природного газа для смягчения биржевых цен на топливо в регионе. До этого Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот оказал "давление на Россию" по украинскому вопросу.