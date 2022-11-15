Зеленский одним указом подорвал боевой настрой украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение продлить введенный в феврале указ об ограничении передвижения для мужчин. Этот ход только подорвал боевой настрой жителей Украины, пишет обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер, передает РИА Новости.

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Колумнист напомнил, что запрет на передвижение мужчин все еще действителен спустя восемь месяцев после начала боевых действий на территории Украины. Он мешает миллионам граждан зарабатывать деньги и обеспечивать свои семьи необходимыми благами. Автор статьи обратил внимание на то, что закон усугубляет и без того непростую ситуацию с безработицей на Украине, которая в последнее время превысила 30%.

В статье подчеркивается, что результаты проведенных в стране опросов свидетельствуют о непопулярности запрета о передвижении среди широкого круга жителей Украины. Они считают, что эта мера не только противоречит правам человека, но и негативно сказывается на военных усилиях и боевом духе.