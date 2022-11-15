Президент Украины Владимир Зеленский принял решение продлить введенный в феврале указ об ограничении передвижения для мужчин. Этот ход только подорвал боевой настрой жителей Украины, пишет обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер, передает РИА Новости.
Колумнист напомнил, что запрет на передвижение мужчин все еще действителен спустя восемь месяцев после начала боевых действий на территории Украины. Он мешает миллионам граждан зарабатывать деньги и обеспечивать свои семьи необходимыми благами. Автор статьи обратил внимание на то, что закон усугубляет и без того непростую ситуацию с безработицей на Украине, которая в последнее время превысила 30%.
В статье подчеркивается, что результаты проведенных в стране опросов свидетельствуют о непопулярности запрета о передвижении среди широкого круга жителей Украины. Они считают, что эта мера не только противоречит правам человека, но и негативно сказывается на военных усилиях и боевом духе.
Граждане Украины уверены, что этот указ — и особенно его гендерный компонент — лишь создает лишние трудности на фоне и так непростой жизненной ситуации украинцев. Один из опрошенных «Лабораторией безопасности человека» подчеркнул, что закон «предает Украину», вынуждает «цвет нации» отдавать свою жизнь ради других стран и не приносит никакой реальной пользы.