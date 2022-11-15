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1 час назад

Трамп снова обратился в суд с требованием разблокировать его Twitter

ТК «Звезда»

Представители экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обратились в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности его блокировки в социальной сети Twitter и пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта.

Трамп обратился в суд с требованием насчет Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение должно быть отменено, а дело возвращено для дальнейшего рассмотрения», - говорится в исковом заявлении, которое было подано в суд.

Кроме того, представители 45-ого президента США требуют выплаты компенсации и возвращения клиента на платформу.

В мае Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter после предложения миллиардера Илона Маска. Бывший американский лидер заявил, что «никогда не вернется в Twitter». Он отметил, что предпочитает использовать собственную соцсеть Truth Social.

В мире,Дональд Трамп,
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