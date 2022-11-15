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18 минут назад

СМИ узнали о возможных переговорах между Россией и Украиной

Елена Прошина

Государственный департамент США подготавливает почву для переговоров России и Украины. Однако в администрации президента Джо Байдена присутствуют разногласия касательно некоторых шагов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких представителей администрации США, передает ТАСС.

СМИ узнали о возможных переговорах между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, многие в Пентагоне считают, что с наступлением зимы появится возможность организовать переговоры между Россией и Украиной. Высокопоставленные представители военного ведомства полагают, что Киеву с наступлением холодов будет непросто выбить силы Российской Федерации с занятых ими территорий. Один из чиновников в беседе с изданием задался вопросом, почему бы на фоне ухудшающихся условий для ведения боя не начать мирные переговоры.

«Госдепартамент тем временем подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — заявил другой собеседник Politico, но не стал вдаваться в подробности.

Издание при этом пишет, что Вашингтон выразил намерение вести такие консультации лишь в тесной координации с Киевом.

Еще один представитель администрации США при этом указал, что американская сторона еще не предприняла никаких дипломатических шагов. Информацию об усилиях США по подготовке к диалогу России и Украины он опровергнул.

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