СМИ узнали о возможных переговорах между Россией и Украиной

Государственный департамент США подготавливает почву для переговоров России и Украины. Однако в администрации президента Джо Байдена присутствуют разногласия касательно некоторых шагов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких представителей администрации США, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в публикации, многие в Пентагоне считают, что с наступлением зимы появится возможность организовать переговоры между Россией и Украиной. Высокопоставленные представители военного ведомства полагают, что Киеву с наступлением холодов будет непросто выбить силы Российской Федерации с занятых ими территорий. Один из чиновников в беседе с изданием задался вопросом, почему бы на фоне ухудшающихся условий для ведения боя не начать мирные переговоры.

«Госдепартамент тем временем подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — заявил другой собеседник Politico, но не стал вдаваться в подробности.

Издание при этом пишет, что Вашингтон выразил намерение вести такие консультации лишь в тесной координации с Киевом.