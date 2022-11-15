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59 минут назад

В США раскрыли цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ

Lenta.ruиещё 6

Переговоры директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре проводились для поддержания контактов между США и Россией.

Цель встречи глав ведомств раскрыл координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

СМИ: в Турции начались тайные переговоры между Россией и США

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — уточнил представитель Белого дома.

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