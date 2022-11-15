В США раскрыли цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ

Переговоры директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре проводились для поддержания контактов между США и Россией.
Цель встречи глав ведомств раскрыл координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.
«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — уточнил представитель Белого дома.