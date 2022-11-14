Западных гарантов Минских соглашений обвинили в нежелании мира на Украине

«Действительно ли западные государства, так называемые гаранты упомянутых Минских соглашений желали урегулирования ситуации? Ответ сегодня, к сожалению, совершенно очевиден», — сказал постпред. Он также обвинил западные государства в том, что их действия привели к конфликту между Россией и Украиной, в частности, одобрение госпереворота в 2014 году и накачивание Киева оружием. «Западные государства — гаранты соглашений — не выполнили свои обязательства. Если бы они это сделали, мы сегодня в этом зале эту проблему бы не обсуждали», — резюмировал белорусский дипломат.