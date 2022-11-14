Зеленский своим указом подорвал боевой дух украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя действие введенного в феврале указа об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, заявил обозреватель Чарли Карпентер. В статье для Foreign Policy он отметил, что миллионы мужчин по-прежнему не имеют возможности заработать на жизнь и обеспечить продовольствием семьи.
Автор публикации отмечает, что запрет на перемещение усугубляет непростую ситуацию в стране с безработицей, которая уже перевалила за 30%.
Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий, — подчеркнул Карпентер.
Он сослался на мнение украинцев, которые отмечают также гендерный компонент указа Зеленского.