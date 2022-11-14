Зеленский своим указом подорвал боевой дух украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя действие введенного в феврале указа об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, заявил обозреватель Чарли Карпентер. В статье для Foreign Policy он отметил, что миллионы мужчин по-прежнему не имеют возможности заработать на жизнь и обеспечить продовольствием семьи.