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19 минут назад

FP: Зеленский своим указом подорвал боевой дух украинцев

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя действие введенного в феврале указа об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, заявил обозреватель Чарли Карпентер. В статье для Foreign Policy он отметил, что миллионы мужчин по-прежнему не имеют возможности заработать на жизнь и обеспечить продовольствием семьи.

Зеленский своим указом подорвал боевой дух украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор публикации отмечает, что запрет на перемещение усугубляет непростую ситуацию в стране с безработицей, которая уже перевалила за 30%.

Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий, — подчеркнул Карпентер.

Он сослался на мнение украинцев, которые отмечают также гендерный компонент указа Зеленского.

В мире,Владимир Зеленский,
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