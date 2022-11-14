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26 минут назад

МАГАТЭ направит миссии на все украинские АЭС

Ura.Ruиещё 3

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую атомные электростанции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ направит миссии на все украинские АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группы экспертов МАГАТЭ в ближайшие недели будут направлены на Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС, передает слова Рафаэля Гросси пресс-служба агентства.

«Мы делаем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по их просьбе», — уточнил он.

Ранее Гросси заявлял, что персонал Запорожской АЭС не в состоянии спасать Европу от ядерной аварии. В октябре сообщалось, что представители МАГАТЭ должны были посетить несколько ядерных объектов на Украине по запросу Киева. Это произошло после того, как глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников пригласил ООН и МАГАТЭ проверить сообщения о «грязной бомбе».

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