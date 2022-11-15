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2 часа назад

В Госдуме назвали резолюцию ООН о репарациях Украине абсурдным документом

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине Россией.

В Госдуме назвали резолюцию ООН о репарациях Украине абсурдным документом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Политизированный, однобокий и абсурдный с правовой точки зрения документ», – сказал он.

В понедельник, 14 ноября, Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении Россией ущерба Украине. За документ выступили 94 страны, против – 14 По мнению Слуцкого, резолюция была «продавлена» странами Запада, «путем выкручивания рук и шантажа», сам документ при этом являться легализацией «неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне».

«У Генассамблеи нет никаких полномочий требовать репарации», – добавил разговоре с ТАСС Слуцкий.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Медведев призвал США выплатить репарации Корее и Югославии.

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