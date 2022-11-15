Власти Белоруссии усилили меры безопасности на границе с Украиной

Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной. Об этом заявил заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Кубраков сообщил, что меры безопасности усилены как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Министр добавил, что в этих регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.

«Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами», — уточнил глава МВД Белоруссии.

Кроме этого, в белорусских внутренних войсках появятся несколько новых подразделений, в том числе, по противодействию беспилотникам.