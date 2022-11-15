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35 минут назад

Власти Белоруссии усилили меры безопасности на границе с Украиной

Lenta.ruиещё 2

Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной. Об этом заявил заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Власти Белоруссии усилили меры безопасности на границе с Украиной
Фото: ТАССТАСС

Кубраков сообщил, что меры безопасности усилены как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Министр добавил, что в этих регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.

«Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами», — уточнил глава МВД Белоруссии.

Кроме этого, в белорусских внутренних войсках появятся несколько новых подразделений, в том числе, по противодействию беспилотникам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина публично отказалась от выполнения Минских соглашений. Он указал, что власти Киева пошли на такой шаг при поддержке их западных кураторов.

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