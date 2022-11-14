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11 минут назад

Шольц прокомментировал «изоляцию» России на саммите G20

Елена Прошина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос об «изоляции» России на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Шольц ответил на вопрос об «изоляции» РФ на саммите G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос от немецкого журналиста о том, как сильно будет изолирована Россия на этом саммите, канцлер отметил важность проведения совместных дискуссий. «В конце концов здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас», – сказал Шольц.

Он также добавил, что сегодняшняя «серьёзная ситуация» в мире «является следствием российской войны против Украины».

«Вот почему мы также должны говорить о таких вопросах и об этой проблеме», – отметил канцлер ФРГ.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. Ранее стало известно, что глава Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.

В мире,Олаф Шольц,Сергей Лавров,МИД России,
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