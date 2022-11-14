Шольц ответил на вопрос об «изоляции» РФ на саммите G20

На вопрос от немецкого журналиста о том, как сильно будет изолирована Россия на этом саммите, канцлер отметил важность проведения совместных дискуссий. «В конце концов здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас», – сказал Шольц.