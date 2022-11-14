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11 минут назад

Дания разрешила обследовать место теракта на «Северном потоке»

Ura.Ru

Датское агентство геоданных (Danish Geodata Agency) предоставило швейцарской компании-оператору Nord Stream разрешение обследовать место диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщается на сайте компании.

Дания разрешила обследовать место теракта на «Северном потоке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«1 ноября датское агентство геоданных (Danish Geodata Agency) предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. <…> 11 ноября 2022 г. радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с 5 морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода», — уточняется на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Швейцария также разрешала провести обследования. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Далее Дания и Швейцария уточнили, что утечки были спровоцированы взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

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