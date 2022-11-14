Дания разрешила обследовать место теракта на «Северном потоке»

Датское агентство геоданных (Danish Geodata Agency) предоставило швейцарской компании-оператору Nord Stream разрешение обследовать место диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщается на сайте компании.

«1 ноября датское агентство геоданных (Danish Geodata Agency) предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. <…> 11 ноября 2022 г. радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с 5 морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода», — уточняется на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Швейцария также разрешала провести обследования. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Далее Дания и Швейцария уточнили, что утечки были спровоцированы взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.