Си Цзиньпин перечислил условия для прекращения СВО

На встрече с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что он считает необходимым для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин считает, что в первую очередь «необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами». Он также подчеркнул, что международное сообщество должно помнить о том, что окончание кризисов, таких как конфликт на Украине, потребует комплексных решений.

«В войнах и конфликтах не бывает победителей», – подытожил председатель КНР.