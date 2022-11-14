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19 минут назад

Си Цзиньпин перечислил условия для прекращения СВО

Елена Прошина

На встрече с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что он считает необходимым для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин перечислил условия для прекращения СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Си Цзиньпин считает, что в первую очередь «необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами». Он также подчеркнул, что международное сообщество должно помнить о том, что окончание кризисов, таких как конфликт на Украине, потребует комплексных решений.

«В войнах и конфликтах не бывает победителей», – подытожил председатель КНР.

Ранее президент США Джо Байден назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином «открытыми и откровенными». Он также подчеркнул, что Белый дом не стремится к конфликту с Китаем.

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