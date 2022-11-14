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28 минут назад

Байден cчел "значительной победой" Украины вывод российских войск из Херсона

Газета.Ruиещё 3

Президент США Джо Байден выразил мнение, что вывод российских войск из Херсона является "значительной победой" Украины. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии, передает РИА Новости.

Байден cчел "значительной победой" Украины вывод войск РФ из Херсона
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

"Прежде всего - это существенная победа Украины", - сказал американский лидер в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию с Херсоном.

Он также указал, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине.

"Мы не будем участвовать ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины", - продолжил глава Белого дома.

Он добавил, что ждет "замедления" военного конфликта в связи с грядущей зимой.

Ранее Байден заявил, что конфликт на Украине завершится только после вывода с ее территории войск РФ. 9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что в Херсонской области бесперспективно организовывать оборону на правом берегу Днепра. По его словам, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей находятся в опасности. Министр обороны приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

В мире,Сергей Суровикин,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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