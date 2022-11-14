Байден cчел "значительной победой" Украины вывод войск РФ из Херсона

Ранее Байден заявил, что конфликт на Украине завершится только после вывода с ее территории войск РФ. 9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что в Херсонской области бесперспективно организовывать оборону на правом берегу Днепра. По его словам, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей находятся в опасности. Министр обороны приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.