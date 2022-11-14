Байден cчел "значительной победой" Украины вывод войск РФ из Херсона

Президент США Джо Байден выразил мнение, что вывод российских войск из Херсона является "значительной победой" Украины. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии, передает РИА Новости.
"Прежде всего - это существенная победа Украины", - сказал американский лидер в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию с Херсоном.
Он также указал, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине.
"Мы не будем участвовать ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины", - продолжил глава Белого дома.
Он добавил, что ждет "замедления" военного конфликта в связи с грядущей зимой.
Ранее Байден заявил, что конфликт на Украине завершится только после вывода с ее территории войск РФ. 9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что в Херсонской области бесперспективно организовывать оборону на правом берегу Днепра. По его словам, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей находятся в опасности. Министр обороны приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.