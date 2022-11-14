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27 минут назад

Times of Israel: формирование нового правительства Нетаньяху зашло в тупик

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, получивший мандат на формирование кабмина по итогам парламентских выборов, сталкивается с проблемами по утверждению кандидатов на посты министров, пишет The Times of Israel.

Формирование нового правительства Нетаньяху зашло в тупик
Фото: Gali Tibbon/ReutersGali Tibbon/Reuters

По информации издания, переговоры лидера партии "Ликуд" по созданию коалиции в парламенте с партией "Религиозный сионизм", представители которой настаивают на своих претендентах на должность министра обороны и главы минфина еврейского государства, "зашли в тупик" - стороны не встречались с 9 ноября.

Как отмечается, главой минобороны Израиля в новом правительстве хочет стать лидер "Религиозного сионизма" Бецалель Смотрич, а если ему это не удастся, то он желает занять место министра финансов.

В то же время Нетаньяху, по данным издания, рассматривает на эти должности других политиков и не желает отдавать посты своему коллеге. При этом в попытке оказать давление на лидера "Ликуд" Смотрич в последние дни встречался с шестью отставными генерал-майорами Армии обороны Израиля, а также заручился поддержкой со стороны известных сионистских раввинов. Однако The Times of Israel подчеркивает, что попытки главы "Религиозного сионизма" стать министром обороны уже вызвали критику в обществе, поскольку он прослужил в армии всего 14 месяцев, начиная с 28 лет.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог поручил Нетаньяху сформировать правительство.

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