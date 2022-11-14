ЕС ввел санкции против 8 россиян за «распространение химоружия»

ЕС ввел ограничительные меры против восьми граждан России и двух - Сирии за «распространение химического оружия». Кроме того, рестрикции введены против сирийской металлургической компании. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в постановлении о введении санкций против россиян и сирийцев, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза», все граждане РФ названы «агентами ФСБ, связанными с отравлением [видеоблогера Алексея] Навального».

В документе уточняется, что ввиду сохраняющейся угрозы распространения химического оружия ЕС включил 10 физических и одно юридическое лицо в «черный список».