Китай назвал красные линии в отношениях с США

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом США в индонезийском Бали назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, которую, по его словам, нельзя пересекать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов КНР, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — отметил китайский лидер.

Также глава Китая указал, что Пекин и Вашингтон должны выстраивать двусторонние отношения с опорой на историческую базу. По его мнению, личные встречи важны для развития двусторонних отношений. Си Цзиньпин считает, что формат видеоконференций и телефонных переговоров не сможет заменить прямое общение.