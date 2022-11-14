Китай назвал красные линии в отношениях с США

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом США в индонезийском Бали назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, которую, по его словам, нельзя пересекать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов КНР, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — отметил китайский лидер.
Также глава Китая указал, что Пекин и Вашингтон должны выстраивать двусторонние отношения с опорой на историческую базу. По его мнению, личные встречи важны для развития двусторонних отношений. Си Цзиньпин считает, что формат видеоконференций и телефонных переговоров не сможет заменить прямое общение.
Кроме того Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом назвал условия, которые необходимо выполнить международному сообществу для урегулирования конфликта на Украине. Лидер КНР подчеркнул, что в ходе разрешения украинского кризиса необходимо «избежать прямого конфликта между глобальными державами».