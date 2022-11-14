В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
14 минут назад

От Зеленского потребовали вернуть аннулированные аккредитации

Елена Прошина

Журналисты из Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского вернуть им аккредитации, которые были аннулированы из-за репортажей из Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинские СМИ обратились с требованием к Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы требуем немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и иностранным коллегам, которые освещали события в Херсоне и которых, в соответствии с сообщениями Генштаба, из-за этого лишили (аккредитаций – ред.)», – говорится в видеообращении, которое записали сотрудники украинских СМИ.

Кроме того, в своём обращении журналисты требуют создать равные и прозрачные правила работы и допуска, а также пресечь избирательный подход.

Своё видеообращение журналисты Украины адресовали не только Зеленскому, но и главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному, а также министру обороны Алексею Резникову. Под обращением поставили свои подписи сотрудники таких украинских СМИ, как Hromadske, «Украинская правда», «Укринформ», объединения украинских медиа «Медиарух», центра прав человека ZMINA и других.

Ранее правительство Украины лишило аккредитации ряд журналистов из разных СМИ за освещение ситуации в Херсоне.

В мире,Валерий Залужный,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Генштаб,Правительство Украины,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители