Украинские СМИ обратились с требованием к Зеленскому

Журналисты из Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского вернуть им аккредитации, которые были аннулированы из-за репортажей из Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы требуем немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и иностранным коллегам, которые освещали события в Херсоне и которых, в соответствии с сообщениями Генштаба, из-за этого лишили (аккредитаций – ред.)», – говорится в видеообращении, которое записали сотрудники украинских СМИ.

Кроме того, в своём обращении журналисты требуют создать равные и прозрачные правила работы и допуска, а также пресечь избирательный подход.

Своё видеообращение журналисты Украины адресовали не только Зеленскому, но и главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному, а также министру обороны Алексею Резникову. Под обращением поставили свои подписи сотрудники таких украинских СМИ, как Hromadske, «Украинская правда», «Укринформ», объединения украинских медиа «Медиарух», центра прав человека ZMINA и других.